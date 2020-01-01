Curry: "Lakers harikaydı, LeBron ve Davis adına mutlu oldum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'in 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmasının, Warriors için nasıl bir motivasyon kaynağı olduğundan bahsetti.



Steph, Lakers'ın süperstar ikilisinin Golden State için nasıl ilham kaynağı olduğunu, Undefeated'den Marc J. Spears'a şöyle anlattı:



"L.A. harika oynadı. LeBron ve A.D. (Anthony Davis) adına mutluydum tabii ki. Mücadelenin içinde olsanız da olmasanız da, şampiyonluk kazanmak için nelerin gerektiğini bildiğinizde, bir takımın hedefine ulaştığı o son anı takdir ediyorsunuz.



Ve geri dönüp bu yılı dört gözle beklemek, bizim için neredeyse ilham verici ve motive edici. Ve sonra, tabii ki, bubble'da bulunmak için yapılması gerekenleri ve kaç gün gerekiyorsa o kadar süre fedakarlık yapıldığını da dahil etmeniz gerekir.



Sezonu atlatmalarına sevindim. İşe yaramasına sevindim. Ve L.A. de yapması gerekeni yaparak, işi halletti."



Curry ve Warriors'ın, önümüzdeki sezon şampiyonluk çekişmesine geri dönmesi bekleniyor. James, Davis ve Lakers ise sezona şampiyonluğu tekrarlayacak favori olarak başlıyor.



