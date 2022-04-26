Curlingde millilerin yüzü gülmüyor...

Türkiye Curling Milli Takımı, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kanada'ya 10-5, İngiltere'ye de 9-6 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingde millilerin yüzü gülmüyor...
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26 Nisan 2022 01:24
İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü gün maçları sonunda Kanada'ya 10-5, İngiltere'ye ise 9-6 mağlup oldu.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada üçüncü maçını Kanada'ya karşı oynayan milliler rakibine 10-5, dördüncü maçında ise İngiltere'ye 9-6 yenildi.

Türkiye bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak.

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