Curlingde millilerin yüzü gülmüyor...

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü gün maçları sonunda Kanada'ya 10-5, İngiltere'ye ise 9-6 mağlup oldu.



Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada üçüncü maçını Kanada'ya karşı oynayan milliler rakibine 10-5, dördüncü maçında ise İngiltere'ye 9-6 yenildi.



Türkiye bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO