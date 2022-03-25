Curlingde ilk galibiyet geldi!
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 mağlup etmeyi başararak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
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25 Mart 2022 10:01
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