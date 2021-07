2021 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi Cade Cunningham, Detroit Pistons'a neler katacağını açıkladı.



Çaylak sezonu için Pistons'a katılmaya hazırlanan Cunningham, muhabirlere konuştu ve Pistons'a nasıl katkı sağlayacağı hakkında konuştu:



"Bence geçen yıl Detroit harika bir Draft geçirmişti. Çaylak beşlerine seçilmiş iki oyuncu almak çok büyük iş. Halihazırda sakatlıktan dönen ve bu sene çok iyi bir sezon geçirecek olan Killian Hayes ile birlikte harika bir genç çekirdeğine sahipler.



O genç çekirdeğe katılabildiğim ve onlarla birlikte gelişebileceğim için heyecanlıyım. Bence en önemli şey bu. Hemen aralarına dahil olmak ve ortaya koydukları zihniyete katkıda bulunmak istiyorum. Bu takım savunma yapmak ve sert oynamak isteyen bir takım ve benim de sağlamak istediğim katkı bu yönde.



Ekibin genel zihniyetinden geri kalmak istemem. Detroit Pistons her zaman azimli ve sahip olduğu her şey için çalışan bir takım olmuştur. Geçmişteki 'Bad Boys' kadrolarını gördüğünüzde, bu takımları harika yapan şeyin bu olduğunu görebiliyorsunuz.



Ben de bu zihniyeti takıma getirmek istiyorum. Halihazırda bu zihniyete sahip genç adamlara sahip olduklarını biliyorum ve buna ekleme yapmanın bizi bir sonraki seviyeye çıkaracağını düşünüyorum."



Cunningham, Oklahoma State Üniversitesi tarihinin en üst sırada Draft edilen oyuncusu oldu. Öncesinde en üst sırada seçilen OSU oyuncuları, her ikisi de altıncı sıradan seçilmiş olan Bryant Reeves (1995) ve Marcus Smart'tı (2014). Cunningham, Smart'tan bu yana ilk turda seçilen ilk OSU oyuncusuydu.