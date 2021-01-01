Cummings açıkladı: 'Larry Bird, NBA'i nasıl domine etti?'

Eski NBA oyuncusu Terry Cummings, Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ün ligi nasıl domine edebildiğini analiz etti.



Cummings, Bird'ün ligdeki diğer yıldızlara göre eksik kalan atletizmine rağmen nasıl bu kadar etkili olabildiğini, şu şekilde açıkladı:



"Ona gereğinden çok saygı göstermek değil yaptığım, sadece dürüst oluyorum. Oynayabiliyordu, ama tam ortada bir hızda oynuyordu. Hızlı da değildi, yavaş da değildi. Ve oyunu bu hızda oynama biçimi, çok hızlı veya yavaş oynayan bizlere karşı ona avantaj sağlıyordu. Çünkü tam ortada oynardı. Çoğu zaman bir telefon rehberinin üzerinden bile sıçrayamazdı, ama hücumda yapmak istediği şeyleri bir şekilde yapardı. Savunma tarafında, bir savunmacıdan çok bir geziciydi."



Kariyerinde 24.3 sayı, 10.0 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarına sahip olan Bird, kariyerinde 3 kez şampiyon olup, 3 kez normal sezon MVP'si ödülü, 2 kez de Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı.



