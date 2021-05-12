Cumartesi günü 400 milyon TL'lik maç!

Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım dev bir gelirin de sahibi olacak.



Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev çekişmede şampiyonu belki de 1 gol belirleyecek. Beşiktaş, son haftaya 2 gol averajı ve gol sayısı fazlasıyla girdi. Son hafta Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 eksik farkla Göztepe deplasmanında kazansa bile şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Galatasaray ise evindeki Yeni Malatyaspor maçında farklı kazanıp kulağını da İzmir'e çevirecek.



Cumartesi akşamı 22.15'te ipi göğüsleyecek takım şampiyonluk kupasını kazanmasının yanında 400 milyon TL'yi aşan da bir gelir farkını da kasasına koyacak.



Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak takım yaklaşık 40 milyon euro (404 milyon TL) gelirin sahibi olacak.



BİRİNCİ OLMANIN FARKI; 415 MİLYON TL



Süper Lig'de birinci bitiren ile ikinci bitiren takım arasındaki gelir farkı da 7.1 milyon TL. Zirvede bitiren takım, ikinciden bu rakam kadar daha fazla paranın sahibi olacak.



Ayrıca, Süper Lig şampiyonluk primine de 3.23 milyon TL zam yapacak.



Cumartesi akşamı taraftarını sevince boğacak olan kulüp, yaklaşık 415 milyon TL civarındaki bir gelir fazlasını da kasasına koyacak.



TOPLAM GELİR 600 MİLYON TL'Yİ AŞACAK



Elde edilen toplam gelir ise Süper Lig katılım payı, performans primi ve şampiyonluk paylarıyla birlikte 600 milyon TL'yi aşacak.



