Çukurova Belediyespor, set vermedi

Çukurova Belediye Adana Demirspor, Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyespor, set vermedi
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19 Kasım 2022 18:01
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Cemre Nur Domaç, Hazal Selin Arifoğlu, Kharchenko, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal)

Bolu Belediyespor: Dixon, Anisova, Cansu Aydınoğulları, Kodola, Ceren Kapucu, Hande Korkut (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Elisa Tuana Köse, Selin Navruz, Ece Kozdere)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 87 dakika (26, 32, 29)

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