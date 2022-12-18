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Çukurova Belediyesi Adana Demir, Nilüfer'i deplasmanda yıktı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 devirmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çukurova Belediyesi Adana Demir, Nilüfer'i deplasmanda yıktı
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18 Aralık 2022 19:28
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Adem Türkmen

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Redosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Hümay Fırıncıoğlu)

Çukurova Belediye Adana Demirspor: Duygu Düzcelyer, Leyva, Ceren Nur Domac, Ryhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Ceren Baysal)

Setler: 28-26, 26-24, 20-25, 18-25, 14-16

Süre: 143 dakika (34, 31, 28, 28, 22)

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