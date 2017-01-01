Cuban da oyuncularıyla ulusal marşta diz çökmeye hazır!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, oyuncularının da yapmaya karar verdikleri takdirde, milli marş sırasında kendileriyle diz çökebilmeyi umduğunu açıkladı.



NBA kuralları, oyuncuların ve antrenörlerin milli marşı sırasında ayakta durması gerektiğini belirtiyor olsa da, Cuban ligin buna uyum sağlayabileceğini ve "oyuncuların kalbindeki şeyi yapmasına izin vereceğini" söyledi:



"Eğer diz çökerseler ve saygılı olursalar, onlarla gurur duyarım. Umarım onlara katılabilirim. Kollarını havaya kaldırmış olsunlar, diz çökmüş olsunlar, bunun bayrağa, ulusal marşa ya da ülkemize saygı gösterisi ya da biz saygısızlık meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bu, oyuncularımızın bu ülkeye olan bağlılığının ve onlar için çok önemli olmasının, kalplerindeki şeyi söylemeye ve doğru olduğunu düşündüklerini yapmaya istekli olmasının bir yansıması olduğunu düşünüyorum."



"Ben, son kararı (başkan) Adam'a (Silver) ve (oyuncu birliği yürütme direktörü) Michele Roberts'a bırakacağım. Ama gerçek şu ki, umuyorum oyuncuların yapacakları doğru şey olduğunu düşündüklerini tam olarak yapmalarına izin vereceğiz."



2017'DE AKSİNİ DÜŞÜNÜYORDU



Cuban, 2017'de farklı bir tutuma sahipti:



"Burası Amerika, ve medenice konuşan insanlarla gurur duyuyorum. Ülke olarak biz buyuz. Ben elim kalbimin üzerindeyken ayakta duracağım. Bence oyuncular da ayakta olacaktır. Onlardan bunu bekliyorum."



Bugün bakış açısını neyin değiştirdiği sorulduğunda, cevabı şu oldu:



"Çünkü 2017'den beri çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bence bir ülke olarak evrim geçirdik. Ve bu gerçekten bir toplum olarak büyüyebileceğimiz, bir ülke olarak büyüyüp çok daha kapsayıcı olabileceğimiz ve azınlık topluluklarının yaşadığı zorlukların çok daha farkında olabileceğimiz bir dönem. Bu yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, oyuncularımızla uyum içinde olacağım. Ancak dediğim gibi, NBA'deki oyuncularımız kalplerinden geçen, hissettikleri ve oldukları kişiyi temsil ettikleri şeyleri yaptıkları zaman ve ırksal ilişkiler de söz konusu olduğunda bu ülkeyi ileriye taşımak istediklerinde, bence bu çok güzel bir şey ve onlarla gurur duyacağım."



