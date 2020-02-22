Crystal Palace başkanı "Cenk'i alabiliriz"

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un Everton'dan kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish golcü ismin kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Crystal Palace başkanı 'Cenk'i alabiliriz'
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22 Şubat 2020 01:08
Crystal Palace Başkanı Steve Parish, milli futbolcumuz Cenk Tosun'la ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Parish, Cenk Tosun'un transfer sürecini anlattırken, "Roy Hudgson daha fazla patlayıcı güce ihtiyacımız olduğunu söyledi ve Cenk Tosun'u aldık. Satın alma opsiyonu da bizde. Onu 20 milyon sterlin ödeyerek almış olsaydık belki de daha iyi bir PR hikayesi olurdu" dedi.

Cenk Tosun'un şu ana kadarki performansından memnun olduklarını belirten Parish, "O mükemmel bir oyuncu ve 6 ay boyunca bize büyük yardımları olacak. Böyle devam edersek yaz aylarında kalıcı bir anlaşma yapmamamız için bir sebep göremiyorum." diye konuştu.

Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla çıktığı 3 maçta 172 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.

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