Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora hazırlanıyor!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.



İtalya'da Juve formasıyla şu ana kadar 49 gol atan İtalyan yıldız, 1 gol daha atması durumunda Premier Lig, La Liga ve Serie A'da 50 gol birden atan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek.



59 maçta 50 gol atma ihtimali olan Cristiano Ronaldo, bunu başarırsa İtalya'da 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu da olacak.



2018'in yazında Juventus'a transfer olan Ronaldo, daha önce Premier Lig'de Manchester United ile 84 gol atarken, Real Madrid ile La Liga'da ise 311 gol atmıştı.



Daha önce Bosnalı yıldız Edin Dzeko, 2018'in Mart ayında 5 büyük ligin 3'ünde birden 50 gol atan ilk oyuncu olmuştu.



Juventus, Serie A'nın 32. haftasında deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.



