Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftine bebek müjdesi

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, bir bebek sahibi oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftine bebek müjdesi
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28 Ekim 2021 16:05
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'den bir çocuk sahibi oluyor.

Hola'nın haberine göre; Arjantinli model Georgina, 12 haftalık hamile.

Doğacak çocuk, Ronaldo - Rodriguez çiftinin ilk çocukları olacak. 4 çocuğu olan Ronaldo ise 5. çocuğunun heyecanını yaşıyor.


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