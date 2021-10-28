Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftine bebek müjdesi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'den bir çocuk sahibi oluyor.
Hola'nın haberine göre; Arjantinli model Georgina, 12 haftalık hamile.
Doğacak çocuk, Ronaldo - Rodriguez çiftinin ilk çocukları olacak. 4 çocuğu olan Ronaldo ise 5. çocuğunun heyecanını yaşıyor.
Hola'nın haberine göre; Arjantinli model Georgina, 12 haftalık hamile.
Doğacak çocuk, Ronaldo - Rodriguez çiftinin ilk çocukları olacak. 4 çocuğu olan Ronaldo ise 5. çocuğunun heyecanını yaşıyor.