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Cousins, sezon başlangıcına hazır olmayabilir!

Eski Los Angeles Lakers pivotu DeMarcus Cousins'ın, yeni sezonun açılış gününde oynamaya hazır olmayabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers pivotu DeMarcus Cousins'ın, yeni sezonun açılış gününde oynamaya hazır olmayabileceği bildirildi.

Cousins'ın Lakers'la olan dönemi, sakatlık nedeniyle önceki sezon başlamadan önce sona ermişti.

SLAM dergisinden Austin Kent'e göre Boogie, 2020-21 sezonu başladığında hala oynamayabilir:

"DeMarcus Cousins, 2019-20 sezonuna mal olan sol dizindeki sakatlığın ardından iyileşmeye devam ediyor ve önümüzdeki ay açılış günü kadrosunda oynamaya hazır olmayabilir. Cousins'ın menajeri Jeff Schwartz, SLAM'e belirli bir aksaklık olmadığını söylese de, eski All-Star tam güçle ve kendisine uygun bir durumda geri dönmeye niyetli."

30 yaşındaki Boogie, önceki yaz Lakers ile bir yıllık bir sözleşme imzalamış, ancak Ağustos 2019'da acımasız bir çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Bu aksilik, kendisini Lakers'ı uzun süre benchten izlemeye zorlamıştı.

Sezonun ilerleyen dönemlerinde Lakers, Markieff Morris'i almak için eski All-Star oyuncuyu serbest bırakmıştı. Lakers, Orlando'daki NBA bubble'ında 2020 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Cousins ise, şu anda bir NBA kadrosunda yer almıyor ve maç başına 21.2 sayı, 10.9 ribaund ve 3.2 asistlik kariyer ortalamalarına sahip.


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