Copa Amerika yarı finali sonrasında kavga

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa Amerika'da finalin adı oynanan karşılaşmanın ardından belli olurken, Uruguay – Kolombiya maçının ardından yaşanan olaylar, turnuvaya damga vurdu.



Bank of America Stadium'da oynanan karşılaşmayı 39'uncu dakikada Lerma'nın golüyle 1-0 kazanan Kolombiya finalde Arjantin'in rakibi oldu.



TARAFTARLA YUMRUKLAŞTI



Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay'ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü. Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.



