Cook: "Karşılaştığım en zorlu guard, Rondo'ydu"

Los Angeles Lakers guardı Quinn Cook, takım arkadaşı Rajon Rondo'nun playofflarda karşılaştığı "en zorlu" rakip guard olduğunu söyledi.



Cook, "Dawg Talk Podcast"te yer aldı ve Rondo'nun playofflardaki en zorlu eşleşmesi olduğunu itiraf etti. Cook, Golden State Warriors ile özellikle 2018'de şampiyonluğu kazandığı dönemini hatırladı.



27 yaşındaki oyuncu, Batı'daki en iyi guardlarla karşılaştığını hatırladı, ancak Rondo ve Lakers ile hiçbirinin karşılaştırılamayacağından bahsetti:



"ESPN bana playofflardaki en zorlu eşleşmemin kim olduğunu sormuştu ve ben de 'Rondo. Başka biri değil.' demiştim. Rondo iki pozisyon sonrasını düşünürdü. İkinci turda New Orleans'a karşı oynuyorduk. Kelimenin tam anlamıyla bizim setlerimizi önceden söylüyordu. LeBron da aynısını yapıyor. O adam oyunu başka bir seviyeden görüyor. Ve şimdi onu her gün görebiliyorum ve oyunu ağır çekimde izliyor. Koçların oyun çağrılarını izliyor."



Artık takım arkadaşları olduklarınan ötürü Cook, Rondo'nun kendisine öğrettiği her şeyi kapma peşinde. Cook, Lakers'ın maç filmi izledikleri sırada Rondo'nun yanında oturduğunu da kabul etti.