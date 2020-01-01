Collins: "Capela'ya alley-oop pasları atacağım!"

Atlanta Hawks uzun forveti John Collins oyununa başka bir boyut katmak istediğini ve gelecek sezon, bir point forvet olarak alley-oop pası atmaya baktığını açıkladı.



Hawks, Orlando'daki NBA sezona geri dönecek 22 takımdan biri değil. Ancak bu, Collins'in oyunu üzerinde çalışmayacağı anlamına gelmiyor.



Hawks, Şubat ayında Clint Capela'yı takas yoluyla kadroya katmıştı. Capela, Houston Rockets ile oynadığı günlerde bir alley-oop pası tamamlayıcı olarak ün kazandığından ötürü, Collins, kendisinin oyun tarzını, oyununa entegre etmeyi planlıyor:



"Benimle aynı seviyede atlet olan başka bir adamın yanımda olması, onu boşa kaçırmak ve topu nasıl yakalamak istediğini bilmek inanılmaz olacak. Bir süredir ona alley-oop pasları atmaya ve kendisini çemberin üzerinde boş bırakmaya çalışıyorum, çünkü ikimizin de sevdiği bu ve böylece aynı dili konuşabiliyoruz."



Buna hazırlık olarak, Collins oyunundaki birkaç şeyi "sıkılaştırmayı" amaçlıyor. Güçlü yönlerine ve olası farklı pas türlerine hakim olmanın yanı sıra, tonlarca maç filmi izlemek de zorunlu olmuş durumda:



"Top hakimiyeti de önemli bir nokta, daha da sıkılaştırmaya çalışıyorum. Maç filmi izleyip takım arkadaşlarımın topu nasıl yakalamayı sevdiklerini ve eğilimlerini görmek, yardımcı olacaktır. Çok fazla şey var. Top sürerken daha da alçalmak ve dediğim gibi, nasıl pas vermeyi sevdiğimi anlamak, güçlü yönlerimin ne olduğunu bulmak, yukarıdan mı, aşağıdan mı pas vermeyi sevdğimi görmek gibi, bir sürü faktör var. Muhtemelen önce filmden başlayacağım ve sonra oradan beraber devam edeceğiz."



