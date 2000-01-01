Colangelo: "Kobe, Milli takımda oynamayı çok istiyordu"

ABD Milli Takım direktörü Jerry Colangelo, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a 2008 Olimpiyat takımında pas dağıtıcı olması gerekebileceğini söylediği zamanki tepkisini söyledi.



Colangelo, Bryant'ın Toronto Raptors'a 81 sayı atmasından sadece birkaç gün sonra, 2006'da ABD Takımı için oynamaya olan ilgisini ölçmek için Kobe ile oturup konuştuğunu açıkladı."



Colangelo, sonra olanları şu şekilde anlattı:



"Hem de çok istiyordu. 'Bak, skor üretmek yerine başka bir şey yapmanı isteyebiliriz. Pas dağıtıcı olman gerekebilir.' dedim. Ve bana biraz garip bir şekilde baktı, gülümsedik ve dedi ki 'Ne istersen yaparım. Bunun bir parçası olayım yeter'."



Dört yıl sonra, Kobe Bryant 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'ne altın madalya kazandırmak için LeBron James, Dwyane Wade ve Carmelo Anthony'ye katılmıştı.



"Vegas'taki antrenman kampına gittik ve oraya iki gün önceden gitmiş ve sabah saat 05:30'da antrenman odasında ağırlık çalışıyordu. Günde iki kez egzersiz yaparsanız, bu iki düzenli antrenmandan önceki ilk antrenmanıydı. Carmelo ve LeBron, Wade ve (Chris) Bosh ve diğerleri gibi oyuncular bunu gördüler ve onlar da erken başlamaya başladılar. Böylece diğerlerine örnek oldu."



Kobe ve LeBron James liderliğindeki 2008 ABD takımı, altın madalyayı kolayca kazanmıştı.



