Fenerbahçe'de kanatlardaki rekabet bu sezon çok daha da yoğun bir şekilde yaşanacak.
Valbuena, Ayew, Dirar, Aataıf ve genç Barış ile birlikte santrfor transferinin ardından Alper Potuk da bu rekabetin içine girecek.
MAKSİMUM KATKI
Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık maçları ve son olarak Benfica maçında olduğu gibi ofansif kanat oyuncularının hem pres hem de savunmaya maksimum katkı yapmasını istiyor.
Bu durum kanat oyuncularının yükünü arttrırken formda olanın, iyi olanan sahada olacağı bir döneme de işaret ediyor.
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Valbuena, Ayew, Dirar, Aataıf ve genç Barış ile birlikte santrfor transferinin ardından Alper Potuk da bu rekabetin içine girecek.
MAKSİMUM KATKI
Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık maçları ve son olarak Benfica maçında olduğu gibi ofansif kanat oyuncularının hem pres hem de savunmaya maksimum katkı yapmasını istiyor.
Bu durum kanat oyuncularının yükünü arttrırken formda olanın, iyi olanan sahada olacağı bir döneme de işaret ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın