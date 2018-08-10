  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Serdar'dan flaş sitem; Müslümanlık forma mı?
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...
  •  
    SÜRPRİZ: Real Madrid, YENİ forvetini buldu!..
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..

Cocu'nun elinde 2 mevki için 6 aday var!

Fenerbahçe'de kanat mevkinde müthiş bir rekabet yaşanıyor. Valbuena, Ayew, Dirar, Barış ve Aatıf'tan sonra santrfor transferinin ardından Alper de bu yarışın işine girecek.

Kaynak: Takvim
Cocu'nun elinde 2 mevki için 6 aday var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 09:12
Fenerbahçe'de kanatlardaki rekabet bu sezon çok daha da yoğun bir şekilde yaşanacak.

Valbuena, Ayew, Dirar, Aataıf ve genç Barış ile birlikte santrfor transferinin ardından Alper Potuk da bu rekabetin içine girecek.

MAKSİMUM KATKI

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık maçları ve son olarak Benfica maçında olduğu gibi ofansif kanat oyuncularının hem pres hem de savunmaya maksimum katkı yapmasını istiyor.

Bu durum kanat oyuncularının yükünü arttrırken formda olanın, iyi olanan sahada olacağı bir döneme de işaret ediyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için