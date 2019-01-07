Cocu olmadı, Anderlecht yeni hocayı açıkladı

Belçika temsilcisi Anderlecht'in yeni teknik direktörü resmen açıklandı.Fenerbahçe'den ayrılan Phillip Cocu ile de ciddi şekilde görüşen Anderlecht'in yeni teknik direktörü Fred Rutten oldu. Belçika temsilcisi Rutten'den önce Cocu ile de görüşmüş ancak Hollandalı teknik adamın 4 milyon euroluk talebi fazla gelmişti.Fred Rutten, Anderlecht'ten önce son olarak Hollanda temsilcisi Twente'yi çalıştırmıştı.