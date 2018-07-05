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Cocu kanunları! ''PSV'de böyle yaptık''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, oyuncuların kendi aralarında daha fazla vakit geçirmesini istiyor.

Kaynak: Vatan
Cocu kanunları! ''PSV'de böyle yaptık''
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05 Temmuz 2018 05:57
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Phillip Cocu, takımın daha fazla birarada vakit geçirmesini ve daha fazla diyalogda olmalarını istiyor.

Hollanda Ligi'nde çalıştırdığı PSV ile 4 yılda 3 şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu başarısını, "Hep birlikte hareket edip, birarada olduk. Oyuncu bireysel hareket edemez. Biz her şeyi hep beraber yaptık" sözleriyle özetledi. Phillip Cocu, Samandıra Tesisleri'ne de bir dizi farklılık getirdi.

'ERKEN GELİN'

Normalde takım toplantılarına futbolcular cep telefonları ile giremiyordu. Ancak 47 yaşındaki teknik adam bunun yanında yemek salonunda da cep telefonu bulundurulmasını yasakladı. Cocu bu yasağı da, "Futbolcular telefonla oynamaz. Özellikle yemeklerde birbirleri ile konuşup, sohbet ederler. Çünkü yemekler, böyle ortamlarda aynı zamanda takımı birbirine yaklaştırır ve aile ortamı oluşur. Futbolcular gözlerinin içine bakarak ne istediklerini söylerler. Bu da takım olma konusunda en büyük fırsatlardan biridir. Bu yüzden bu fırsatı başlangıç olarak değerlendirelim. Daha çok birarada olup, birbirimizle daha çok konuşalım" ifadeleriyle aktardı.

Ayrıca Cocu'nun futbolcularından idman saatinden en az 1 saat önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazır halde olmalarını istediği öğrenildi.



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