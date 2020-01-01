Clippers'ın hedefinde, Rajon Rondo var!

LA Clippers, New York Times'tan Marc Stein'a göre, Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'yu Kasım ayındaki serbest oyuncu döneminde kadrosuna katmak istiyor.



Patrick Beverley'nin Orlando'daki sezon devamında sakatlıklarla sıkıntı çekmesi ve Reggie Jackson'ın Denver Nuggets'a karşı Batı Konferansı Yarı Finallerinde oynama süresinin azalmasından sonra, Clippers'ın point guard pozisyonunda bir yükseltme yapmak istediği tahmin ediliyordu.



Ancak Lakers'ın, takımın playoff maratonunda önemli bir rol oynayan veteran Rondo'yu yeniden ekibe katmaya kararlı olduğu da biliniyor.



34 yaşındaki oyuncu, 16 playoff maçında 8.9 sayı, 4.3 ribaund, 6.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Stein, Rondo'nun piyasayı test etmeyi planladığını söylediğini de ekledi. Bu da, önümüzdeki sezon için 2.7 milyon dolarlık opsiyonudan vazgeçeceği anlamına geliyor.



