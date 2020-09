Clippers'a, Inglewood Þehir Konseyi'nden arena onayý!

LA Clippers bir basın açıklamasında, yakında inşa edilecek olan Inglewood Basketbol ve Eğlence Merkezi'nin, Inglewood Şehir Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylandığını duyurdu.



IBEC, organizasyon için 18.000 kişilik bir basketbol sahası, takım antrenman tesisi ve şirket ofislerine sahip olacak. İnşaatın 2021'de başlaması planlanıyor ve mekanın 2024-25 NBA sezonu öncesinde tamamlanması bekleniyor.



Clippers ticari operasyonlar başkanı Gillian Zucker, açıklamasında şunları söyledi:



"Arazi kullanımı yetkilendirme sürecinden çıkıp inşaata baktığımız için bugün, Inglewood Basketbol ve Eğlence Merkezi için yeni bir sayfa açılıyor. IBEC'in her parçası, oyuncular, müzikal yetenekler ve hayranlar için beraber deneyimi tanımlayacak, pişmanlık duymayan bir yoğunluk ile tasarlanıyor. Bu arena, şüphesiz, canlı basketbolun ve eğlencenin yerini hiçbir şeyin alamayacağını kanıtlayacak."



IBEC'in onayıyla ilgili haberler, Clippers'ın sahibi Steve Ballmer liderliğindeki CAPSS LLC'nin The Forum'u The Madison Square Garden Company'den satın almasından dört ay sonra geldi. Inglewood mülkünün satın alınması, IBEC'in inşaatının önünü açmaya yardımcı oldu.



IBEC'in ekonomik faaliyette yıllık gelir tahmini 260 milyon dolar şeklinde ve faaliyetinin ilk 15 yılında, yaklaşık 100 milyon dolar vergi geliri elde etmesi bekleniyor.



Clippers şu anda arenası olarak, rakibi Los Angeles Lakers ile Staples Center'ı paylaşıyor.