Clippers'a, Inglewood Þehir Konseyi'nden arena onayý!

LA Clippers bir basýn açýklamasýnda, yakýnda inþa edilecek olan Inglewood Basketbol ve Eðlence Merkezi'nin, Inglewood Þehir Konseyi tarafýndan oybirliðiyle onaylandýðýný duyurdu.



IBEC, organizasyon için 18.000 kiþilik bir basketbol sahasý, takým antrenman tesisi ve þirket ofislerine sahip olacak. Ýnþaatýn 2021'de baþlamasý planlanýyor ve mekanýn 2024-25 NBA sezonu öncesinde tamamlanmasý bekleniyor.



Clippers ticari operasyonlar baþkaný Gillian Zucker, açýklamasýnda þunlarý söyledi:



"Arazi kullanýmý yetkilendirme sürecinden çýkýp inþaata baktýðýmýz için bugün, Inglewood Basketbol ve Eðlence Merkezi için yeni bir sayfa açýlýyor. IBEC'in her parçasý, oyuncular, müzikal yetenekler ve hayranlar için beraber deneyimi tanýmlayacak, piþmanlýk duymayan bir yoðunluk ile tasarlanýyor. Bu arena, þüphesiz, canlý basketbolun ve eðlencenin yerini hiçbir þeyin alamayacaðýný kanýtlayacak."



IBEC'in onayýyla ilgili haberler, Clippers'ýn sahibi Steve Ballmer liderliðindeki CAPSS LLC'nin The Forum'u The Madison Square Garden Company'den satýn almasýndan dört ay sonra geldi. Inglewood mülkünün satýn alýnmasý, IBEC'in inþaatýnýn önünü açmaya yardýmcý oldu.



IBEC'in ekonomik faaliyette yýllýk gelir tahmini 260 milyon dolar þeklinde ve faaliyetinin ilk 15 yýlýnda, yaklaþýk 100 milyon dolar vergi geliri elde etmesi bekleniyor.



Clippers þu anda arenasý olarak, rakibi Los Angeles Lakers ile Staples Center'ý paylaþýyor.



