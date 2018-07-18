Cleveland Cavaliers'tan 1 boşluğa 2 aday!

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers, kadrosundaki tek boşluk için 5.8 milyon Dolar'lık takas istisnasını kullanarak bir oyuncu almak istiyor.Cleveland Plain Dealer'da çıkan habere göre; Kyrie Irving takasıyla elde edilen ve 22 Ağustos'ta süresi dolacak olan 5.8 milyon Dolar'lık takas istisnası için bir forvet aranıyor. 3 ve 4 numara bölgelerini oynayabilen ve şut atabilen bir oyuncu arayan Cavs'in Luke Babbitt ve Trevor Booker ile ilgilendiği yazıldı.Cleveland Cavaliers'ın bu ikili dışında Rodney Hood ile kontrat uzatma görüşmelerini de sürdürdüğü belirtildi.Cavaliers, LeBron James takımdan ayrıldıktan sonra transfer piyasasında 8. sıradan draft ettiği Collin Sexton ile kontrat imzalamak ve Channing Frye'ı tekrar almak dışında bir hareket yapmamıştı.LeBron James ile birlikte Jeff Green, Jose Calderon ve Kendrick Perkins de bu yaz Cavaliers'tan ayrılmıştı.