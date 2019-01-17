Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş maçı için son çalışmasını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdi.Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadrolarına kattıkları Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'nun Süper Lig'de mücadele etmiş ve kadrolarına güç katacak isimler olduğunu söyledi.Devre arasında transferin zor olduğunu, kadrolarına 2 isim daha katabileceklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:Arslan, 18 Ocak Cuma günü rakipleri Beşiktaş'ın büyük bir takım ve büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok önemli oyuncuları var. Yarın kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.