  •  
    Galatasaray'a Bony transferi için cevap!..
  •  
    Galatasaray ve Tetteh! Resmi açıklama geldi...
  •  
    Süper Lig'e Chelsea'den "BABA" transfer geldi!..
  •  
    G.Saray, Ozan Kabak'ın yerine stoper getiriyor
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..

Cihat Arslan'dan Beşiktaş öncesi müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Cihat Arslan'dan Beşiktaş öncesi müjdeli haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2019 20:48
Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş maçı için son çalışmasını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadrolarına kattıkları Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'nun Süper Lig'de mücadele etmiş ve kadrolarına güç katacak isimler olduğunu söyledi.

Devre arasında transferin zor olduğunu, kadrolarına 2 isim daha katabileceklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Stoper mevkisinde istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncu var. Rotman, Cikalleshi ve Zeki Yavru, maç kadrosunda olacak ama 3 isim de daha önce gelseydi kupadaki Kayserispor maçında hazırlık yapabilirdik. Bu isimlerin Beşiktaş maçına adaptasyonu daha kolay olabilirdi. Değerlendireceğiz bu akşam. Bu oyuncular sonradan girse de katkı yapabilecek isimler. Zeki Yavru'nun biraz antrenman eksiği var. Diğer 2'si hazır. Bir hafta olmaz 2 hafta olmaz ama takıma katkı sağlayacaktır."

Arslan, 18 Ocak Cuma günü rakipleri Beşiktaş'ın büyük bir takım ve büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok önemli oyuncuları var. Yarın kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için