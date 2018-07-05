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Christoph Daum'un oğlu Leverkusen'de

Christoph Daum'un 31 yaşındaki oğlu Marcel Daum, Bayer Leverkusen'in teknik ekibine katıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Christoph Daum'un oğlu Leverkusen'de
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05 Temmuz 2018 23:19
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, sürpriz bir hamle yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde Leverkusen'i de çalıştıran Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, kırmızı-siyahlı ekibe katıldı.

Bayer Leverkusen'den yapılan resmi açıklamada 31 yaşındaki Marcel Daum'un video-analist olarak Heiko Herrlich'in teknik ekibine dahil edildiği belirtildi.

Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. Marcel Daum Fenerbahçe'den sonra Frankfurt ve Romanya Milli Takımı'nda da video-analist olarak görev çalışmıştı.



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