Christoph Daum'un oğlu Leverkusen'de

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, sürpriz bir hamle yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde Leverkusen'i de çalıştıran Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, kırmızı-siyahlı ekibe katıldı.
Bayer Leverkusen'den yapılan resmi açıklamada 31 yaşındaki Marcel Daum'un video-analist olarak Heiko Herrlich'in teknik ekibine dahil edildiği belirtildi.
Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. Marcel Daum Fenerbahçe'den sonra Frankfurt ve Romanya Milli Takımı'nda da video-analist olarak görev çalışmıştı.
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Bayer Leverkusen'den yapılan resmi açıklamada 31 yaşındaki Marcel Daum'un video-analist olarak Heiko Herrlich'in teknik ekibine dahil edildiği belirtildi.
Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. Marcel Daum Fenerbahçe'den sonra Frankfurt ve Romanya Milli Takımı'nda da video-analist olarak görev çalışmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın