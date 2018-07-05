Christoph Daum'un oğlu Leverkusen'de

Bundesliga ekiplerinden, sürpriz bir hamle yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde Leverkusen'i de çalıştıran'un oğlu, kırmızı-siyahlı ekibe katıldı.Bayer Leverkusen'den yapılan resmi açıklamada 31 yaşındaki Marcel Daum'un video-analist olarak Heiko Herrlich'in teknik ekibine dahil edildiği belirtildi.Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. Marcel Daum Fenerbahçe'den sonra Frankfurt ve Romanya Milli Takımı'nda da video-analist olarak görev çalışmıştı.