Chelsea, ManU'yu TV+'ta ağırlıyor

Sporun en iyilerinin buluşma noktası TV+'ta Premier Lig, Bundesliga ve NBA heyecanı devam ediyor. Dünyanın en değerli futbol liginde Chelsea, Manchester United'ı ağırlıyor. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maç TV+'tan naklen yayınlanacak. Dünyanın en iyi basketbol ligi NBA'de ise LeBron James, yeni takımı LA Lakers'la TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.
19 Ekim 2018 11:44
Turkcell'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu, TV+, sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, Bundesliga ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+'tabu hafta 4 Almanya Bundesliga, 4 Premier Lig ve 2 NBA maçı sporseverlerle buluşuyor.

Lider sahne alıyor

Premier Lig'de zirvenin ortaklarından Chelsea, şampiyonluk mücadelesine iyi başlayamayan Manchester United'ı konuk ediyor. 20 Ekim Cumartesi oynanacak mücadele, saat 14.30'da başlayacak ve TV+'tan naklen yayınlanacak.

Bundesliga sadece TV+'ta!

TV platformları arasında Almanya 1. Futbol Ligi "Bundesliga"yı yayınlayan tek platform olan TV+'ta bu hafta 4 maç futbolseverlerle buluşuyor. Son 3 haftada taraftarını mutlu edemeyen Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak. 20 Ekim Cumartesi günkü maç saat 16.30'da başlayacak ve Bundesliga Kanalı'ndan naklen yayımlanacak.

Formula 1 ABD GP heyecanı TV+'ta

Motor sporlarının en önemli şampiyonası olarak kabul edilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın tüm heyecanı da TV+'ta yaşanmaya devam ediyor. F1 ABD GP'si yarış heyecanı 21 Ekim Pazar günü TV+'ta yaşanacak.

TV+ CANLI YAYINLARI

20 EKİM CUMARTESİ

03.00 Boston Celtics – Toronto Raptors

14.30 Chelsea – Manchester United

17.00 Manchester City – Burnley

19.30 Huddersfield – Liverpool

21 EKİM PAZAR

05.30 Houston Rockets – LA Lakers

18.00 Everton – Crystal Palace

21.10 Formula 1 ABD Grand Prix

BUNDESLIGA CANLI YAYINLARI

20 EKİM CUMARTESİ

16.30 Wolfsburg – Bayern Münih

19.30 Schalke 04 – Werder Bremen

21 EKİM PAZAR

16.30 Hertha Berlin – Freiburg

19.00 Borussia Mönchengladbach – Mainz

 

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