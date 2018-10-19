Chelsea, ManU'yu TV+'ta ağırlıyor

Turkcell'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu, TV+, sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, Bundesliga ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+'tabu hafta 4 Almanya Bundesliga, 4 Premier Lig ve 2 NBA maçı sporseverlerle buluşuyor.



Lider sahne alıyor



Premier Lig'de zirvenin ortaklarından Chelsea, şampiyonluk mücadelesine iyi başlayamayan Manchester United'ı konuk ediyor. 20 Ekim Cumartesi oynanacak mücadele, saat 14.30'da başlayacak ve TV+'tan naklen yayınlanacak.



Bundesliga sadece TV+'ta!



TV platformları arasında Almanya 1. Futbol Ligi "Bundesliga"yı yayınlayan tek platform olan TV+'ta bu hafta 4 maç futbolseverlerle buluşuyor. Son 3 haftada taraftarını mutlu edemeyen Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak. 20 Ekim Cumartesi günkü maç saat 16.30'da başlayacak ve Bundesliga Kanalı'ndan naklen yayımlanacak.



Formula 1 ABD GP heyecanı TV+'ta



Motor sporlarının en önemli şampiyonası olarak kabul edilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın tüm heyecanı da TV+'ta yaşanmaya devam ediyor. F1 ABD GP'si yarış heyecanı 21 Ekim Pazar günü TV+'ta yaşanacak.



TV+ CANLI YAYINLARI



20 EKİM CUMARTESİ



03.00 Boston Celtics – Toronto Raptors



14.30 Chelsea – Manchester United



17.00 Manchester City – Burnley



19.30 Huddersfield – Liverpool



21 EKİM PAZAR



05.30 Houston Rockets – LA Lakers



18.00 Everton – Crystal Palace



21.10 Formula 1 ABD Grand Prix



BUNDESLIGA CANLI YAYINLARI



20 EKİM CUMARTESİ



16.30 Wolfsburg – Bayern Münih



19.30 Schalke 04 – Werder Bremen



21 EKİM PAZAR



16.30 Hertha Berlin – Freiburg



19.00 Borussia Mönchengladbach – Mainz







