İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, genç futbolcusu Callum-Hodson Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Chelsea'den yapılan açıklamada, "Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Ayrıca, as takımın çalıştığı tesisler, bulunduğu sahalar, soyunma odalarıyla birlikte tüm tesisler kapatılmıştır." denildi.Callum Hodson-Odoi'nin pazartesi günü semptomları gösterdiği ve o tarihten bu yana kişisel olarak karantina altında olduğu belirtildi. Testin pozitif çıkmasının ardından Hudson-Odoi için sağlık birimleriyle temasa geçildiği belirtildi.Chelsea'nin açıklamasında, "Hudson-Odoi'nin durumu sonrası Premier Lig yönetimi ve kulüpleriyle yapıalcak toplantıda fisktürün ileri tarihe alınması yönünde talepte bulunulacaktır." ifadeleri yer aldı.