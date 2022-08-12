Chelsea'den Aubameyang hamlesi!

Barcelona'da Robert Lewandowksi'nin transferi sonrası ikinci plana düşen Pierre-Emerick Aubameyang'ın geleceği netlik kazanmaya başlıyor.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Aubameyang'ı transfer etmek istiyor.



25 MİLYON EURO İSTİYOR



Chelsea'nin ekibinin henüz teklifte bulunmadığı Gabonlu oyuncu için Barcelona, 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.



33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer oldu.



İspanyol devinde toplamda çıktığı 23 maçta 13 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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