Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, bugün yapılan (salı) idman öncesi basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.



Kadroya iki orta saha oyuncusu katmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kazancı, Sivassporlu oyuncu Kerem Atakan Kesgin'le ilgilendiklerini kaydetti.



Kevin N'Koudou'nun takımda kalma ihtimalinin güçlendiğini aktaran Kazancı, bu nedenle daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Phileppe Keny transferinin askıya alındığını dile getirdi.



İsmi son günlerde Torino ile anılan Emirhan İlkhan ile ilgili de konuşan Kazancı, İtalyan ekibinin serbest kalma bedelini henüz ödemediğini aktardı.



Teknik direktör Valerien Ismael'in Serdar Saatçı'nın performansından memnun olmadığını ve futbolcunun bu yüzden idmanda yer almadığını dile getiren Kazancı, henüz yeni sözleşme imzalanmayan oyuncunun kadro dışı bırakılmadığını ancak rezerv takımda antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.





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