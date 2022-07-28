Cenk Özkaçar'ın yeni adresi İtalya oluyor

Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 21 yaşındaki genç stoper Cenk Özkaçar'ın, Seria A ekiplerinden Cremonese'ye transfer olmak üzere olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cenk Özkaçar'ın yeni adresi İtalya oluyor
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28 Temmuz 2022 15:25
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un 21 yaşındaki Türk stoperi Cenk Özkaçar, Fransız ekibinden ayrılıyor.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Cremonese, Cenk Özkaçar'ın transferi için hem oyuncuyla hem de Lyon ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk'in Cremonese'ye bonservisi ile birlikte transfer olacağı yazıldı.

2020 yılında Lyon'a 1.5 milyon euro karşılığında Altay'dan transfer edilen Cenk Özkaçar, kariyeri boyunca hiçbir Ligue 1 maçında süre alamadı. Cenk, geçtiğimiz sezon ise Leuven formasıyla çıktığı 35 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

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