Cenk Özkaçar'ın yeni adresi İtalya oluyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un 21 yaşındaki Türk stoperi Cenk Özkaçar, Fransız ekibinden ayrılıyor.



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Cremonese, Cenk Özkaçar'ın transferi için hem oyuncuyla hem de Lyon ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk'in Cremonese'ye bonservisi ile birlikte transfer olacağı yazıldı.



2020 yılında Lyon'a 1.5 milyon euro karşılığında Altay'dan transfer edilen Cenk Özkaçar, kariyeri boyunca hiçbir Ligue 1 maçında süre alamadı. Cenk, geçtiğimiz sezon ise Leuven formasıyla çıktığı 35 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.





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