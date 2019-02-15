Cedi: "Oynadığımda, Türkiye'yi temsil ediyorum"

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, NBA All-Star haftasonunun düzenlendiği Charlotte'ta yaptığı röportajda "Türkiye'yi temsil ettiğini" söyledi.
ESPN yazarı Brian Windhorst ile röportaj yapan Cedi, Türk taraftarları için şu ifadeleri kullandı:"Beni gece 3-4 gibi kalkıp izlemeleri ve desteklemeleri oldukça güç veriyor ve motive ediyor. Oynadığımda, Türkiye'yi temsil ediyorum. Hem kendim, hem ailem ve hem de ülkem için iyi oynamam gerekiyor..."
Cedi, sezonda 12.6 sayı, 2.3 asist ve 4.6 ribaund ile oynuyor.