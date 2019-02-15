Cedi: "Oynadığımda, Türkiye'yi temsil ediyorum"

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Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, NBA All-Star haftasonunun düzenlendiği Charlotte'ta yaptığı röportajda "Türkiye'yi temsil ettiğini" söyledi.ESPN yazarı Brian Windhorst ile röportaj yapan Cedi, Türk taraftarları için şu ifadeleri kullandı:Cedi, sezonda 12.6 sayı, 2.3 asist ve 4.6 ribaund ile oynuyor.