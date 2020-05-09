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Cedi de Cavaliers'ın antrenman tesisine gidenler arasındaydı!

Cleveland Cavaliers'ın, antrenman tesislerini geçtiğimiz Cuma günü bireysel antrenmanlar için oyunculara tekrar açtığı ve Cavs yıldızları Kevin Love, Cedi Osman ve Larry Nance Jr.'ın ilk gelenler arasında oldukları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, antrenman tesislerini geçtiğimiz Cuma günü bireysel antrenmanlar için oyunculara tekrar açtığı ve Cavs yıldızları Kevin Love, Cedi Osman ve Larry Nance Jr.'ın ilk gelenler arasında oldukları açıklandı.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, tesise gelen oyuncuların hepsi oldukça heyecanlıydı:

"Kevin Love, Larry Nance Jr., Cedi Osman ve Ante Zizic, Cleveland Clinic Sahaları'nda yer alanlar arasındalardı. Nance için, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in pozitif koronavirüs testi sonrası NBA'in askıya alınmasından sonra, gerçek anlamda ilk kez şut attığı gündü."

Cedi, Instagram story'sine eklediği fotoğrafa, "Geri dönmek harika!!!" ifadesini kullandı.

2019-20 sezonu KOVID-19 nedeniyle askıya alınmadan önce, Cavs ekibi Doğu Konferansı'nda yalnızca 19 galibiyet alıp 46 mağlubiyet yaşadığı için, en kötü dereceye sahipti.

Cedi'nin story'sindeki fotoğraf şu şekildeydi:




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