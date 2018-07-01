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Çaykur Rizespor'dan savunmaya takviye

Yeşil-mavili kulüp, Tunuslu Montassar Talbi ve Ankara Demirspor'dan Çınar Tarhan'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'dan savunmaya takviye
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01 Temmuz 2018 12:59
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi ve Ankara Demirspor'dan Çınar Tarhan'ı transfer etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Montassar Talbi ile 3, Çınar Tarhan ile de 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki Talbi'nin geçen sezon Tunus 1. Ligi'nde şampiyon olan Esperance Tunis takımında 14 maçta bir gol attığı, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Çınar Tarhan'ın ise Ankara Demirspor'da 30 maçta 3 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi.

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