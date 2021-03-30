Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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30 Mart 2021 13:50
Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakası öncesi kulüpte gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonucu bir futbolcunun pozitif rapor edildiğini belirtti.

Sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

 



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