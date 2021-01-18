Çaykur Rizespor, Erik Sabo ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA
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Çaykur Rizespor, Erik Sabo ile anlaştı
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18 Ocak 2021 21:35
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, yarın Rize'ye gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Sabo, Fatih Karagümrük'te bu sezon 5 gol attı.



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