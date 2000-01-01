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Cavaliers, soyunma odasında kavga çıkaran Porter Jr.'dan kurtulmak istiyor

Cleveland Cavaliers'in geçtiğimiz Cuma soyunma odasında çıkan tartışmanın ardından Kevin Porter Jr.'ı takas etmeyi veya serbest bırakmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'in geçtiğimiz Cuma soyunma odasında çıkan tartışmanın ardından Kevin Porter Jr.'ı takas etmeyi veya serbest bırakmayı planladığı bildirildi.

Olayın, Cavaliers'ın Porter Jr.'ın soyunma dolabını, James Harden takasının bir parçası olarak kadroya katılan Taurean Prince'e vermesi sonrası gerçekleştiği kaydedildi.

The Athletic'e göre, Porter Jr., bunun sonrasında "bağırmaya başladı" ve bir noktada genel menajer Koby Altman ile "kavgaya" girmeden önce yiyeceğini fırlattı.

Cleveland'ın geçtiğimiz hafta sonu kendisini takas etmeye çalıştığı ve görünüşe göre bir teklif bulunamazsa, kendisini kadrodan keseceği belirtildi.

Porter Jr., 2020-21 sezonunda Cavaliers için henüz forma giymemişti ve Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre kişisel nedenlerden ötürü takımdan uzaktaydı.

15 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Perşembe günü ilk kez idmana döndüğü bildirilen Porter Jr. ile ilgili, başantrenör J.B. Bickerstaff, "KP ile bir planımız var. Kendisi her zaman takımın bir parçasıydı, ama kendisini diğer adamların yanında istiyorduk." şeklinde konuştu.

15 Kasım tarihinde bir araba kazasına karışması sonrası tutuklanan Porter Jr., bir motorlu taşıtta uygunsuz ateşli silah kullanımı, esrar bulundurma ve ehliyetsiz araba kullanma suçlarıyla yargılanmış, ancak tüm suçlamalar Aralık ayında düşmüştü.

20 yaşındaki oyuncu, 2019 NBA Draftı'nın ilk turunda seçildikten sonra, 50 maçta 10.0 sayı ve 3.2 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.


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