Cavaliers, "savunmaya ağırlık veren" oyuncular istiyor

BasketballNews.com'dan Spencer Davies'e göre Cleveland Cavaliers, yaklaşan serbest oyuncu döneminde savunmaya ağırlık veren oyuncular eklemeyi hedefliyor.



Cavaliers, Doğu'da derece açısından en başarısız ekip olarak bir başka sezonu daha tamamlamıştı.



Davies'in raporunun belirttiği üzere, Cleveland, fizik olarak ortalamanın altında olan guardları Collin Sexton ve Darius Garland'ın üzerindeki baskıyı kaldırmak istiyor:



"Artık lüks vergisi ödeyen bir ekip olmadıkları için, Cavaliers'ın elinde 9,258,000 dolarlık orta düzey istisna olacak; bu tamamen bir serbest oyuncu üzerinde kullanılabilir veya birden fazla oyuncu arasında bölünebilir. Bir Cavs kaynağı, takımın 'savunmaya ağırlık veren oyuncular' arayacağını ve aynı zamanda 'uzunluk ve atletizm' eklemek istediğini de söyledi."



Eski All-Star Andre Drummond, Cavs'ın savunmasının bel kemiği olacak. Cleveland, 2020 NBA Draftı'nda 5. sırada seçim yapacak ve bu vesileyle de, temsilcimiz Cedi Osman'ın da bulunduğu yetenekli genç çekirdeğine katkıda bulunabilir.



