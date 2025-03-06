Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e karşı 112-107'lik galibiyetle üst üste 12. maçını kazanarak bu sezon playofflara kalmayı garantileyen ilk takım olmayı başardı.
Donovan Mitchell 26 sayıyla takımı sürüklerken, Darius Garland 15 sayı ve 10 asist kaydetti. Evan Mobley ve De'Andre Hunter ise 16'şar sayıyla oynadılar.
Cavaliers, galibiyetle sezonda 52-10 derecesine yükselmiş oldu.
Bam Adebayo, baş ağrısı nedeniyle kadro dışı kalan Tyler Herro'dan yoksun olan Miami adına sezon rekoru olan 34 sayı kaydetti. Duncan Robinson 14 sayıyla oynadı.
Heat'te ayrıca Jaime Jaquez Jr. (ayak bileği burkulması), Nikola Jovic (el kırığı), Kel'el Ware (diz burkulması) ve Andrew Wiggins de (ayak bileği burkulması) kadroda bulunmuyordu.
Heat, Cuma günü Minnesota Timberwolves'u ağırlayacak. Cavaliers ise aynı gece Charlotte'ta Hornets ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Gecenin diğer sonuçları:
Trail Blazers 118-128 Celtics
Timberwolves 125-110 Hornets
Jazz 122-125 Wizards
Mavericks 107-137 Bucks
Kings 110-116 Nuggets
Thunder 120-103 Grizzlies
Pistons 115-123 Clippers
Donovan Mitchell 26 sayıyla takımı sürüklerken, Darius Garland 15 sayı ve 10 asist kaydetti. Evan Mobley ve De'Andre Hunter ise 16'şar sayıyla oynadılar.
Cavaliers, galibiyetle sezonda 52-10 derecesine yükselmiş oldu.
Bam Adebayo, baş ağrısı nedeniyle kadro dışı kalan Tyler Herro'dan yoksun olan Miami adına sezon rekoru olan 34 sayı kaydetti. Duncan Robinson 14 sayıyla oynadı.
Heat'te ayrıca Jaime Jaquez Jr. (ayak bileği burkulması), Nikola Jovic (el kırığı), Kel'el Ware (diz burkulması) ve Andrew Wiggins de (ayak bileği burkulması) kadroda bulunmuyordu.
Heat, Cuma günü Minnesota Timberwolves'u ağırlayacak. Cavaliers ise aynı gece Charlotte'ta Hornets ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Gecenin diğer sonuçları:
Trail Blazers 118-128 Celtics
Timberwolves 125-110 Hornets
Jazz 122-125 Wizards
Mavericks 107-137 Bucks
Kings 110-116 Nuggets
Thunder 120-103 Grizzlies
Pistons 115-123 Clippers