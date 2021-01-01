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Cavaliers'ın radarında Caruso ve McConnell var

Los Angeles guardı Alex Caruso ve Indiana Pacers guardı TJ McConnell'ın, Cleveland Cavaliers'ın serbest oyuncu dönemindeki hedef listesinde yer aldıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles guardı Alex Caruso ve Indiana Pacers guardı TJ McConnell'ın, Cleveland Cavaliers'ın serbest oyuncu dönemindeki hedef listesinde yer aldıkları iddia edildi.

Cavaliers'ın, Darius Garland ve Collin Sexton'ın yanı sıra topu dağıtacak ve takımın birincil skor opsiyonlarının üzerindeki baskıyı hafifletecek bir oyun kurucu aradıkları belirtilmişti.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, Cavs'in muhtemel serbest oyuncu hedefleri listesinde Caruso ve McConnell bulunuyor. Her iki oyuncu da bu yaz sınırsız serbest oyuncu olmuşlardı.

Geçtiğimiz sezon Caruso, Lakers için maç başına 6.4 sayı, 2.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturmuştu. McConnell ise, Pacers'ta maç başına 8.6 sayı, 3.7 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.


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