Caruso: "LeBron, kim olduğumu bilmiyordu"

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, Lakers kariyerinden önce LeBron James'in kendisinin kim olduğunu "bilmediğini" açıkladı.



Caruso, bu playofflarda epey bir oyun süresi görerek, birçok kişiyi şaşırtmıştı. Caruso'nun ortaya çıkışı, bu playofflarda Orlando'daki en ilgi çekici hikayelerden biri olmaya devam etmiş ve kendisi de medyadan giderek daha fazla ilgi görmeye başlamıştı.



Caruso, Lakers'la geçirdiği zamandan önceki nispeten bilinmeyen kişiliği yüzünden, süperstar LeBron James'in takım arkadaşı olmadan önce kendisinin kim olduğunu bilmediğini söyledi:



"Kim olduğumu kesinlikle bilmiyordu."



Caruso, net reytinge bakıldığında elit listenin başında yer alıyor. James ve Caruso, 2019-20 NBA sezonunda lig genelinde en yüksek net not olan +18.6'ya sahiplerdi. Üstelik başantrenör Frank Vogel bunun istatistiksel bir şans olmanın ötesinde olduğunu çabucak fark etmişti.



Playofflar sırasında Vogel, Caruso'nun oyun süresini maç başına yaklaşık 24 dakikaya çıkardı. Normalden 6 dakika daha fazla olan bu fırsatı, Caruso iyi değerlendirmişti. Sahanın savunma tarafında yer almasının yanı sıra, maç başına sağlam bir 6.7 sayı ortalaması yakalayan, Caruso, Lakers'ın bir NBA şampiyonluğunu kazanmak için belki de ihtiyaç duyduğu kıvılcım olabilir.



