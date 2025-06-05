Indiana Pacers başantrenörü Rick Carlisle, New York Knicks'in Tom Thibodeau'yu görevden almasına şaşkınlıkla yaklaştı.
Pacers'ın Doğu Konferansı Finalleri'nde Knicks'i elemesinin ardından konuşan Carlisle, haberin gerçek olmadığını düşündüğünü söyledi.
"Andscape'ten Marc J. Spears'a göre Carlisle, "Thibs birçok şeyi değiştirdi. Dürüst olmak gerekirse dün olanlara baktığımda 'Bu kesin yapay zekâ uydurması bir şey' diye düşündüm. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmadım. Oyuncuların ona olan saygısını da biliyorum" dedi.
Thibodeau, Knicks'te beş sezon görev yaptı, toplamda 226 galibiyet – 174 mağlubiyetlik bir derece elde etti ve 2021 yılında "Yılın Koçu" seçildi. Geçtiğimiz yaz üç yıllık yeni bir kontrat imzalamıştı. Bu sezon ise takımın 51 galibiyetle Doğu üçüncüsü olması ve 2000'den bu yana ilk kez konferans finallerine çıkmasıyla en başarılı dönemi yaşanmıştı.
Pacers'ın Doğu Konferansı Finalleri'nde Knicks'i elemesinin ardından konuşan Carlisle, haberin gerçek olmadığını düşündüğünü söyledi.
"Andscape'ten Marc J. Spears'a göre Carlisle, "Thibs birçok şeyi değiştirdi. Dürüst olmak gerekirse dün olanlara baktığımda 'Bu kesin yapay zekâ uydurması bir şey' diye düşündüm. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmadım. Oyuncuların ona olan saygısını da biliyorum" dedi.
Thibodeau, Knicks'te beş sezon görev yaptı, toplamda 226 galibiyet – 174 mağlubiyetlik bir derece elde etti ve 2021 yılında "Yılın Koçu" seçildi. Geçtiğimiz yaz üç yıllık yeni bir kontrat imzalamıştı. Bu sezon ise takımın 51 galibiyetle Doğu üçüncüsü olması ve 2000'den bu yana ilk kez konferans finallerine çıkmasıyla en başarılı dönemi yaşanmıştı.
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