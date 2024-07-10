CANLI: Fenerbahçe - Hajduk Split

Yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI: Fenerbahçe - Hajduk Split
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 19:58
Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşıyor.

CANLI: 1. DEVRE

FENERBAHÇE: 0
HAJDUK SPLIT: 0

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ 

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery