CANLI: Burak Elmas konuşuyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında seçim gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.
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"Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim."
"Son gelişen olaylarla ilgili özellikle Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim."
"Bizler aday olurken eski değerlerin yaşandığı, benim de zamanında yöneticilik yaptığım, eski değerlerle yaşamak adına, Galatasaray'ın mali ve manevi özgürlüğüne kavuşması açısından zor bir dönemde aday olduk. Bir iktidar mücadelesi değil Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Çok kısa görev süremizde, çok ciddi, Galatasaray'ın geleceğini etkileyen hamleler yaptık. Hatalarımız da oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray adına yaptığımız stratejiyi değiştirmedi, uzaklaştırmadı."
CANLI İZLE | BURAK ELMAS
CANLI AKTARIYORUZ
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"Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim."
"Son gelişen olaylarla ilgili özellikle Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim."
"Bizler aday olurken eski değerlerin yaşandığı, benim de zamanında yöneticilik yaptığım, eski değerlerle yaşamak adına, Galatasaray'ın mali ve manevi özgürlüğüne kavuşması açısından zor bir dönemde aday olduk. Bir iktidar mücadelesi değil Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Çok kısa görev süremizde, çok ciddi, Galatasaray'ın geleceğini etkileyen hamleler yaptık. Hatalarımız da oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray adına yaptığımız stratejiyi değiştirmedi, uzaklaştırmadı."
CANLI İZLE | BURAK ELMAS
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