Caner Erkin, Lionel Messi'yi bile geride bıraktı!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol beki Caner Erkin hücum istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Milli futbolcu, geride kalan 33 maçta 27 kez forma giyerken 8 asist yaptı. Bu maçlarda Kanarya hiç yenilmeyip 7 galibiyet aldı, sadece Beşiktaş deplasmanından beraberlikle ayrıldı.



Tecrübeli sol bek son 4 maçta 15 kilit pas, 2 asist ve 18 isabetli orta ile oynadı (264 toplam pas, yüzde 80 isabet). 75 kilit pasla Süper Lig'in bu istatistikteki en iyi ismi olan Caner, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Lionel Messi'yi bile geride bırakarak 6. sırada kendisine yer buldu.



SOSA: İYİYE GİDİYORUZ



Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jose Sosa, "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet. Buraya geldiğim zaman Emre hocam çok önemli rol oynadı" dedi. Arjantinli oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hedefleri bellidir. Şampiyonluk için iyiye gidiyoruz ve hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



