'Caner Erkin, A Milli Takım kadrosunda olmalı'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol bek olarak Umut Meraş ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünürken, Caner Erkin, Ay-Yıldızlı kadroda yer bulamadı.



"CANER ERKİN KADRODA OLMALI"



Eski futbolculardan Tümer Metin, Caner Erkin'in A Milli Takım kadrosunda olmamasıyla ilgili olarak yorumlarda bulundu. Tümer Metin "Caner Erkin, Milli Takım'da neden düşünülmüyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şenol Güneş'in bir sebebi vardır ama bence bu kadroda olabilir." ifadelerini kullandı.



CANER ERKİN NE DEMİŞTİ?



Caner Erkin, geçtiğimiz Ocak ayında Şenol Güneş'in "Sorunlarını çözerse, çok ekstra bir futbolcu olabilir" sözlerine şu şekilde cevap vermişti;



"Şenol Hoca ile son zamanlarda görüşmüyorum. Milli Takımı bırakma isteğim hiç olmadı. Şenol Hoca'nın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı, oynatmadı. Onun tercihi. Bir şey diyemem. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şenol Hoca ile hiç konuşmadık. Benim hakkımda açıklama yaptı. Net hatırlamıyorum ama o zaman Fikret Başkan vardı. 'Fikret Başkan, Caner'in sorunlarını çözerse; Caner çok ekstra bir futbolcu olabilir" gibi bir şey söyledi. Ben ne demek istediğini anlayamadım. Sorunlarım derken ya da başka bir şey. Saha dışında bir sorunumuz yok. Ne anlamda söyledi bilmiyorum. Beni arayabilir, çağırıp konuşabilir. Ben de ne olduğunu çözemedim. Sonuçta Milli Takım hocası o. Çağıracak o. Bekliyorum, her zaman hazırım."



