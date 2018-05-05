nda kazanan, 4-1'lik skorun ardından Milan oldu.'nın 36. haftasındaki mücadele, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynandı.Milan'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 32. dakikada Cutrone, 49. dakikada Abate ve 89. dakikada Borini'den geldi. Verona'nın tek sayısını ise 85. dakikada Lee kaydetti.Bu sonucun ardından Verona, Serie A'ya Benevento'nun ardından veda eden 2. takım oldu. Milan ise puanını 60 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi bileti için yarışına devam etti.Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Atalanta ile karşılaşacakken, Verona ise evinde Udinese'yi konuk edecek.