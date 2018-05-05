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Çalhanoğlu attı, Milan kazandı, Verona düştü!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Verona'yı 4-1 mağlup etti ve rakibini küme düşürdü.

Çalhanoğlu attı, Milan kazandı, Verona düştü!
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05 Mayıs 2018 21:10
Milan - Verona maçında kazanan, 4-1'lik skorun ardından Milan oldu. İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki mücadele, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 32. dakikada Cutrone, 49. dakikada Abate ve 89. dakikada Borini'den geldi. Verona'nın tek sayısını ise 85. dakikada Lee kaydetti.

Bu sonucun ardından Verona, Serie A'ya Benevento'nun ardından veda eden 2. takım oldu. Milan ise puanını 60 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi bileti için yarışına devam etti.

Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Atalanta ile karşılaşacakken, Verona ise evinde Udinese'yi konuk edecek.



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