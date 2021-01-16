Son 8 lig karşılaşmasında 5 golü bulunan ve üst üste çıktığı Karagümrük ile Göztepe karşılaşmalarında fileleri sarsan Caleb Ekuban oldukça formda. 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol atan Ekuban, 2019-2020'de de 22 mücadelede yine 5 kez topu rakip ağlara göndermişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ekuban'ın yanı sıra yine forvette görev vereceği Djaniny'ye de çok güveniyor.
Caleb Ekuban rekora koşuyor
Son iki sezonda ligde attığı gol sayısına (5) bu kez 17. haftada ulaşan Caleb Ekuban, Antalya'da da ağları havalandırırsa rekor kıracak ve Trabzonspor'daki en skorer dönemine ulaşacak.
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16 Ocak 2021 13:19
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