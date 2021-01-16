Caleb Ekuban rekora koşuyor

Son 8 lig karşılaşmasında 5 golü bulunan ve üst üste çıktığı Karagümrük ile Göztepe karşılaşmalarında fileleri sarsan Caleb Ekuban oldukça formda. 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol atan Ekuban, 2019-2020'de de 22 mücadelede yine 5 kez topu rakip ağlara göndermişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ekuban'ın yanı sıra yine forvette görev vereceği Djaniny'ye de çok güveniyor.



