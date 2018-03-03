Buz hokeyinde Albayrak dönemi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kuruluna tek aday olarak giren Halit Albayrak, başkanlığa seçildi.159 delegesi bulunan federasyonun seçimli olağan genel kurulu, Ankara Hilton Garden Inn Hotel'de yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Seçime tek aday olarak giren Albayrak, kullanılan 92 oydan 87'sini alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Kongrede, 5 oy ise boş çıktı.Divan başkanlığına Osman Dinç'in seçildiği genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında seçimde aday olmayan mevcut başkan Bülent Akay, kürsüye geldi. Başkanlığı döneminde yapılan faaliyetleri özetleyen Akay, yeni seçilecek yönetime de görevinde başarılar diledi.Başkanın konuşmasının ardından 1 Ağustos 2016-31 Aralık 2017 dönemini kapsayan faaliyet, denetim ve mali raporları okundu ve oy birliğiyle ibra edildi.Başkan adayı Halit Albayrak, delegelere yaptığı konuşmada, 8 senedir Zeytinburnu Buz Hokeyi Kulübü Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, kulübe yapılan yatırımların milli takıma da yansıdığını söyledi.Bülent Akay'a buz hokeyine verdiği hizmetler için teşekkür eden Albayrak, "Sayın başkanımızla yaklaşık 3,5 yıl birlikte görev yaptık. Kendisi, buz hokeyi branşına büyük hizmetler vermiştir. Bundan sonrasında da biz göreve talibiz. Halka hizmet, Hakka hizmet anlayışından geliyoruz. Delegelerin tüm oylarına adayım. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Halit Albayrak başkanlığındaki yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında şu isimler yer aldı:Yönetim kurulu: Ahmet Kaan, Bünyamin Korkmaz, Caner Göktepe, Emrah Serdar, Kadir Güner, Kemal Burkay Altuntaş, Kemal Haydar Öztürk, Metin Kaptanoğlu, Muhammet İrfan Kurudirek, Sami Ünlü, Selami Keskin, Serap Uncular, Turan Kaya, Yücel Ahmet İşleyenDisiplin kurulu: Faruk Özkader, Onur Yusuf Üregen, Emine Segah Taşkınöz, Burak Ayrancı, Nesrin YılmazDenetleme kurulu: Osman Dinç, Abdurrahman Bulut ve Spor Genel Müdürlüğünden 3 kişi