Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda kazandı

Büyükçekmece Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 74-72 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2022 16:10
ING Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 74-72 yendi.

Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, son sıradaki Aliağa Petkimspor ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Keseratar, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Aliağa Petkimspor: Browne 29, Perkins 13, Thomas 10, Sinan Sağlam 4, Aldridge 8, Erol Can Çinko 3, Metehan Akyel 2, Eray Akyüz 3, Hakan Sayılı

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Bruinsma 4, Enes Berkay Taşkıran 6, Miller 11, Herun 4, Clyburn 8, Mustafa Kurtuldum 7, Deniz Kılıçlı 10, Kadir Bayram, Yesukan Onar

1. Periyot: 22-12

Devre: 36-35

3. Periyot: 53-55

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.