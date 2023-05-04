Büyük iddia: 'Milli Takım'ın yeni hocası Abdullah Avcı'

A Milli Takım'ın, flaş bir teknik adam değişimine gittiği öne sürüldü...



Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Alman hoca Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcı en son Trabzonspor'da görev yapmış, bordo-mavilileri uzun zamandır hasretini çektiği şampiyonluğa ulaştırmıştı.



Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan'ın olması bekleniyor.



KUNTZ İLE 13 MAÇ 8 GALİBİYETİ



2021'den bu yana Ay-Yıldızlı ekibin teknik adamlığını yapan Kuntz'la milliler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta da Hırvatistan'a 2-0 kaybetmişti.



Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Dünya Kupası'na ise play-off'ta elenerek katılamaması çok tartışılmıştı.



ÖNCE FESİH, SONRA DUYURU



TFF yönetimi, Kuntz'la yapacağı fesih görüşmesinin ardından Avcı ismini açıklayacak.





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